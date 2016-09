6 fëmijë transportohen mes Tiranës mbi karrocën e një motori (VIDEO)

Një çudi ka ndodhur në mes të Tiranës, kur Policia e Shtetit ka nisur një fushatë ndaj shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor.

Në një video të siguruar nga ‘BalkanWeb’ shihet se si një burrë, transporton 6 fëmijë në motorin e improvizuar me një karrocë. Ndonëse ironikë, por në këtë karrocë nuk ka as ndenjëse për të mitur dhe as rripa sigurimi, duke vënë në rrezik kështu jetët e tyre.

Ngjarja është regjistruar në zemër të kryeqytetit paraditen e djeshme, në zonën e ish­Bllokut. Ndërkohë, pyetja e vetme që shtrohet është: A e pa policia këtë ‘shfaqje’ ku rrezikohet jeta e 6 të miturve?