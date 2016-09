Zbardhet axhenda e Asamblesë Kombërare të PS-së

Zbardhet agjenda e punimeve të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste që do të zhvillohet këtë të shtunë, një mbledhje kjo e parashikuar për t’u mbajtur në orën 11:00, dhe që do të nisë me fjalën e kreut të PS, Edi Rama. Më pas ajo do të vijojë me diskutimin dhe miratimin e projekt rregulloreve në zbatimin të Statutit të PS-së.

Në disa nga pikat e diskutimit, parashikohet edhe manuali i organizimit elektorat të PS, si dhe Kodi i Etikës.

AXHENDA:

Ditën e shtunë , datë 01 Tetor 2016, ora 11:00 në ambientet e lokal “Xibrakut” në Tiranë, zhvillohet mbledhja e Asamblesë Kombëtare të PS me këtë rend dite:

Fjala e Kryetarit të Partisë, Edi Rama. Diskutimi dhe miratimi i projekt rregulloreve në zbatimin të Statutit të partisë: Rregullore: Mbi organizimin e funksionimin e Asamblesë Kombëtare të PS. Rregullore: Sekretariati Ekzekutiv i Partisë Socialiste. Rregullore: Komisioni i Garancive Statutore dhe Etikës. Rregullore: Kryefinancieri, financierët dhe Këshilli i Mbikëqyrjes Financiare. Rregullore: Për votëbesimin në parti. Rregullore: Dokumentacioni në parti dhe administrimi i tij. Manuali i organizimit elektorat të PS Kodi i zgjedhjeve në parti. Kodi i etikës në parti. Vendim: Për kuotizimin e anëtarësisë së partisë për vitin 2016.

SEKRETARI I PERGJITHSHEM I PARTISE

Gramoz Ruçi