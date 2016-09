Me kë e festoi ditëlindjen Greta Koçi?

Greta Koçi ditën e djeshme festoi ditëlindjen e saj të 25-të dhe theu kështu tabunë që qarkullonte prej vitesh, atë të ’16 vjetorit’ të saj.

Këngëtarja festoi me miqtë e saj artistë këtë përvjetor dhe duket se ia kanë kaluar shumë bukur.

Ndër artistët që morën pjesë në ditëlindjen e saj ishin: Ermal Mamaqi me Amin, Julian Deda, Endri dhe Stefi Prifti, Irma dhe Eranda Libohova, Bes Kallaku me Xhensilën etj. Të pranishëm ishin edhe kolegët e saj të ‘Dance with Me’.