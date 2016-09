Çiljeta uron Noizin: Edhe 100, vëllai im kokëmadh

Një nga reperat më të dashur për publikun shqiptar, Noizy, feston sot ditëlindjen e tij të 30.

Shumë personazhe të njohur kanë uruar këngëtarin për ditëlindjen, përfshirë këtu dhe Çiljeta Xhilagën.

Ajo i dedikuar Noizyt, të cilin e konsideron si vëllain e saj kokëmadh, një urim të veçantë në Instagram, teksa ka postuar një foto krahë tij.

Ja çfarë shkruan Çiljeta:

“Sa hapa Syt Nga Gjumi,hapa telefonin shof oren shof Dhe daten.euuuu thash mos ditlindja kokmadhit,I bie celit Qe Ta uroj Por si Gjithmon Ai e hap mbas 2 ditesh,e po mendoja me vete Ta shaj Iher ooo kokmadh se Vetem kshu Ta hap celin ky (kte sekret ma kan mesuar cunat e grupit)e kshu duke folur me veten qe ne pik Te mgjesit,thash po gjej ndonje foto Te bukur Qe Kam me vllain Tim kokmadh e po e uroj Nga instagrami per Ti then Qe jo Vetem e dua cum cum Dhe Qe esht Vllai me I Mir ne bote. Por per Ti then Qe jam me fat Qe njof nje Njeri si ty Sepse zemren e Ke akoma Dhe me Te Madhe sec Ke famen.Dhe esht fat tkesh njerez Te tille afer vetes sot,Te uroj gjith Te mirat e botes Dhe jete Sa me Te gjate….e di Qe do behesh si Baci Kur Te plakesh po taksirati Jon”.