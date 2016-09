Çelja e negociatave me BE-në, Bregu: Rekomandim me kushte

Në progres raportin e Këeshillit të Europës për Shqipërinë që do të publikohet në fillim të muajit të ardhshëm nëntorit, Brukseli dop të japë një rekomandim pozitiv sa i përket procesit për negociatat e anëtarësimit, por me kushte. E këtij mendimi është Majlinda Bregu, pas takimeve me zyrtarë të ndryshëm të BE-së mbi zhvillimet në politikën shqiptare.

Në intervistën e saj për Report Tv, kryetarja e Komisionit Parlamentar të Integrimit, vlerëson zgjedhjet e 2017-së si një kusht të mundshëm që mund t’i vihen Shqipërisë para se t’i caktohet një datë se kur do të nisë negocimi për t’u anëtarësuar në union.

Edhe zbatimi i Reformës në Drejtësi mund të jetë një kushtëzim, sipas Bregut.

Deputetja demokrate megjithatë i përgjigjet me diplomaci paralajmërimit të Knut Flacekshtein se PD mund të rrezikojë negociatat nëse dërgon ligjet e reformës në kushtetuese