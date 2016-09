Mogherini, vizitë zyrtare në Rumani

Zëvendëspresidentja e Komisionit Evropian, Federica Mogherini si dhe njëkohësisht përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, do të vizitojë Rumaninë, më 7 tetor. “Mogherini kërkon të ketë një takim me Senatin dhe Dhomën e Deputetëve, Komisionet e Përbashkëta parlamentare lidhur me çështjet evropiane si dhe me politikën e jashtme”, thuhet në komunikatën e rastit të kryetares së Komitetit të Senatit për Çështjet Evropiane, Anca Boagiu.