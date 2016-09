Ku do ta shikoni Arbana Osmanin?

Më në fund Arbanën do ta shikoni për çdo javë. Ajo është një ndër moderatoret më të dashura dhe publiku e pret me padurim rikthimin e saj në këtë sezon. Në tetor nis zyrtarisht emisioni që do të drejtohet nga ajo “Dua të të bëj të lumtur”. Reklama për startin e tij ka zbuluar surprizën për fansat e saj dhe ndërkohë që shtatorit po i vjen fundi, po afron tetori. Ende ka mbetur surprizë data e nisjes së programit, por ndërkohë që e enjtja është e “Top Story”, e premtja është e “Top Show Magazine” dhe e diela është e “Portokallisë”, e shtuna mbetet dita më e mundshme dhe e besueshme për të transmetuar këtë program. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë pesë data janë të mundshme. Arbanën do të mund ta ndiqni, ose në datën 1, ose në 8, në 15, në 22, ose 29 tetor.