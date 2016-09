Emina Çunmulaj publikon fotografi me vajzën

Ajo është një nga modelet më të njohura shqiptare. Emina Çunmulaj në llogaritë personale të rrjeteve sociale ka publikuar fotografi së bashku me vajzën e saj. Modelja shihet teksa merr poza me vogëlushen dhe duket në humor të mirë me Ellan. Fotomodelja e njohur shqiptare është e martuar me Sam Nazarian, biznesmenin iraniano-amerikan.