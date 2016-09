Berisha: Ja kush e vrau Fadil Hoxhën

Ne nje postim ne rrjetet sociale ish-kryeministri Sali Berisha tregon me emra se kush jane pergjegjesit qe dhunuan Fadil Hoxhen duke i mare jeten dhe per te fshehur krimin e akuzuan per vjedhje.

Ne postimin e tij Berisha shkruan ” Nje krim i shemtuar shteteror; Fadilit i moren jeten me tortura kriminelet me uniforme te Saje qorrit!

Te dashur miq, çunat e krimit vetem police nuk jane. Ata, Viktor Xaro, Arben Trimi, Fatjon Zela, si kriminele te vertet vrane me tortura Fadil Hoxhen ne Divjake. Pas kesaj, per te fsheur krimin e shemtuar poshteruan te vdekurin duke thene se e arrestuan sepse nje pronar e kishte paditur ate per vjedhje te ullinjeve.

Pronari i ullinjve deklaron se kurre nuk e ka paditur Fadilin apo njeri tjeter dhe se asnjeri nuk i ka vjedhur ullinjte. Familjaret e Fadilit tregojne se torturen dhe ndalimin e tij, kriminelet me uniforme te Saje qorrit e bene me porosi te nenkryetarit te bashkise Divjake.