Topalli: Rama, mentalitet stalinist – Krimi bën namin, quan PD armik të policisë

Një ditë pas ndalimit në Itali të një skafi me 1 ton drogë nga Shqipëria, ka reaguar deputetja e Partisë Demokratike, Jozefina Topalli.

Në një postim në rrjetin social “Facebook”, Topalli thotë se ndërsa Rama akuzon PD-në si armik të Policisë së Shtetit, “krimi po bëhet një kërcënim gjithnjë e më i rrezikshëm për qytetarët”.

Deputetja demokrate thotë se Rama politizon policinë, duke sulmuar opozitën nga Ministria e Brendshme, gjatë aktivitetit të një dite më parë.

Reagimi i Topallit

Armik me i madh se krimi!

Dje, tamam kur ne Itali u hap lajmi se nje tjeter skaf u kap ne Itali me 1 ton droge nga Shqiperia, Kryeministri i vendit tone Edi Rama, nga godina e rikonstruktuar e Ministrise se Brendshme, mes te tjerave tha:

Policia ka nje armik me te madh se krimin, PD.

Te sulmosh popullin opozitar nga Ministria e Brendshme nuk eshte vetem politizim ekstrem i policise, por eshte kercenim i dhunshem, qe as nuk imagjinohet ne vendet me demokraci.

Megjithate kjo eshte pjesa me “minore” ne kete histori.

Ajo qe te kujton eterit e diktatures eshte krahasimi i njerezve opozitare si njerez te partive fashiste, fiks sic benin ne 1990 kur shqiptaret po rrezonin sistemin.

Por kulmi ishte, kur Edi Rama na quan ne si armiq, armiq me te rrezikshem se krimi.

Ky eshte mentaliteti stalinist i nje njeriu qe urren kedo qe nuk pajtohet me te.

Ky eshte nje alarm i perseritur i nje sjellje lunatike.

Edi Rama konsideron opoziten armike me te rrezikshme se krimin.

Kjo te le pa fjale.. ppr qe duhet te shkund kedo qe kupton e beson sado pak nga demokracia, liria, ligji, te drejtat politike, te drejtat njerezore ..

Dje kur po e degjoja , mu kujtua nje histori personale e viteve 90.

Sapo kisha mbaruar gjimnazin dhe po beja gati dokumentet per te kerkuar tendrejten e Shkolles se Larte.

E dija qe me 99% nuk do me jepnin ate te drejte, por perseri kisha ne fund te shpirtit nje rreze shprese.

Im ate qe po me ndiqte ne pergatitjet e mia me tha:- Nuk te japin te drejten e shkolles , ti e din kete.

Edhe pse e dija se babai kishte te drejte , perseri u mbrojta duke iu pergjigjeur se –

” kam rezultatet me te mira te gjitha viteve ne gjithw qytetin, nuk mund te mos me japin te drejten e shkolles. Ne fund une matematike dua te studjoj. Kam fituar perhere vendin e pare ketu ne olimpiade te matematikes. Kete dege se preferon njeri.

Babai , qe me ndiqte me sy gjithe dhimbje shtoi:-” Po, ne na kane klasifikuar armiq te popullit. E kupton cfare do thote?”.

Une u ngriva.

Njerezit e mi ishin dergjur burgjeve dhe internimeve kete e dija, por nuk e dija se ne ( edhe une , edhe pse 18 vjece) isha armike e popullit.

Kujtoj qe mbeta me deftese ne dore e ngrire ; shikoja nga babai dhe nuk e kuptoja.. pse isha armike e popullit .. Pse.