Tirana merr lajmin e mirë para derbit me Partizanin

Në javën e 4-tër të Kategorisë Superiore, supriza e shortit la ndeshjen mes dy demave, Tirana-Partizani, më 25 shtator ora 19:00 në stadiumin “Elbasan Arena”.

Bëhet me dije se, bardheblutë kanë nisur përgatitjet për derbin me Partizanin dhe do të kërkojë pas 9 ndeshjes fitoren e parë.

Përvec lajmin të ndeshjes, trajneri Daja ka pohuar para ndeshjes, se në fushë do të shohim rikthimin e Gilman Likës dhe Gjergji Muzakës, dy lojtarë të rëndësishëm për skuadrën.

Që të dy këta lojtarë kanë punuar normalisht me grupin duke dhënë një sinjal të qartë se janë gati për të dhënë kontributin e tyre në derbin me Partizanin.

Ky mision nuk do të jetë aspak i lehtë ndaj një Partizani që deri më tani nuk ka pësuar asnjë gol dhe di të mbrohet shumë mirë.