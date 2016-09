Ismet Drishti tallet sërish me Edi Ramën: Është më keq se Nard Ndoka (Video)

Pas këngës me çifteli për Edi Ramën që ish –kryeministri Berisha ia transmetoi në seancën parlamentare të së enjtes, Ismet Drishti e ka thumbuar sërish kreun e qeverisë me një tjetër video humoristike. Duke marrë një deklaratë të Ramës në takimet me fermerët, ai e krahason atë me shprehjet e Nard Ndokës. “Ju jeni njerëz që jetoni me punë. Ju e dini që puna ka punë. Punë pa punë s’ka, s’quhet punë. Kështu që çdo gjë do punën e vet”, është ajo çfarë thotë kryeministri. Humoristi sfidon ndjekësit e tij duke u kërkuar të shprehen nëse e kuptojnë se çfarë ka dashur të thotë kryeministri.