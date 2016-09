Vizita në SHBA, Bushati me diasporën shqiptare në Boston: Bashkëudhëtarë të zhvillimit

Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati, i cili gjendet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në Sesionin e 71-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, zhvilloi gjatë ditës së djeshme një bashkëbisedim me përfaqësues të Diasporës shqiptare në Boston, i organizuar në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillim Ndërkombëtar të Universitetit të Harvardit.

Në fjalën e mbajtur me këtë rast, Ministri Bushati vlerësoi kontributin e shqiptarëve në Amerikë dhe rolin që përfaqësuesit e komunitetit shqiptar kanë luajtur për çështje të karakterit kombëtar dhe për zhvillimin e Shqipërisë.

“Themeluesit e shtetit modern shqiptar, ndër të cilët kishte dhe anëtarë të diasporës sonë në Boston, e dinin fare mirë se nuk mund të ruhej pavarësia pa zhvillim ekonomik” – nënvizoi Ministri Bushati.

Ai i njohu të pranishmit me investimet e kryera vitet e fundit për modernizimin e infrastrukturës konsullore dhe përdorimin e teknologjive të reja për të mundësuar ofrimin e shërbimeve online, në mënyrë transparente dhe të sigurt, siç është E-Konsullata, për të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen.

Ministri Bushati nënvizoi nevojën e institucioneve shqiptare për një partneritet të strukturuar me Diasporën dhe në këtë kontekst theksoi se Ministria e Punëve të Jashtme në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare të Migracionit po përgatit një strategji kombëtare me qëllim përfshirjen sa më efektive të diasporës shqiptare në zhvillimin e vendit.

Zbatimi i kësaj strategjie do të diskutohet me përfaqësues nga diaspora shqiptare në të gjitha vendet e botës gjatë Samitit të parë të Diasporës që do të mbahet në Tiranë në nëntor të këtij viti.

Gjatë qëndrimit në Boston, Ministri Bushati vizitoi gjithashtu shkollën e gjuhës dhe trashëgimisë shqipe “BESA” e cila feston 10 vjetorin e krijimit të saj.

Ndërkaq, Ministri Bushati dorëzoi tekstet për mësimin e gjuhës shqipe dhe historisë së Shqipërisë, dhuratë e Qeverisë shqiptare për fëmijët në Diasporë.

Gjatë qëndrimit të tij, Ministri Bushati mori pjesë në meshën e komunitetit shqiptar në Katedralen e Shën Gjergjit në Boston, aty ku Fan Noli mbajti liturgjinë e parë hyjnore në gjuhën shqipe në historinë e Kishës Ortodokse më 22 mars 1908.

Në fund të ceremonisë, At Artur Liolin, i dorëzoi Ministrit Bushati vulën “Ex-Libris”, me të cilën Faik Konica vuloste letrat dhe librat e tij, dhuratë e bibliotekës Fan Noli në Boston për Bibliotekën Kombëtare shqiptare.