Kisha “Shën Maria” në Elbasan mbështet studentët në Prishtinë

Kisha Ortodokse Kombëtare e Pavarur Shqiptare ‘’Shen Maria’’ në Elbasan del në mbështetje të studentëve të Universitetit të Prishtinës që protestojnë kundër një kishe ortodokse serbe që ndodhet në hapësirën e universitetit.

At Nikolla Marku deklaron se kisha është ndërtuar në mënyrë të paligjshme nga kasapi Millosheviç me qëllim shfrytëzimin e religjonit për shovinizëm antishqiptar

“Askush nuk mund të cënojë territorin shqiptar në Kosovë e aq më tepër në Prishtinë me petkun e Miloshevicit dhe me kambanat e kishës serbe.”, ka deklaruar At Nikolla Marku duke u bërë thirrje studentëve të rezistojnë.

Sipas tij, çdo investim në emër të besimit ortodoks në Prishtinë i ngjan investimeve famëkeqe të ISIS që po gjakos botën.