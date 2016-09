Berisha: Skafi me 1 ton drogë i kapur në Itali është i nipërve të Valentina Leskajt

Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se droga e kapur sot në Brindisi, Itali është e nipërve të deputetes socialiste, Valentina Leskaj. Duke cituar qytetarin dixhital, që prezantohet si oficer policie në Vlorë, Berisha akuzon drejtorin e kufirit të qarkut të Vlorës si ortak me ta.

“Oficeri dixhital informon: Skafi me 1 ton drogë i kapur nga autoritetet italiane

është i nipërve të “madam Lokomotivës”, Leskaj. Me ata është ortak drejtori i kufirit të qarkut të Vlorës”, shkruan Berisha.

Në mesazhin e ardhur në adresë të tij, jepen emra konkretë, ndërkohë që thotë se një prej trafikantëve është edhe vrasës.

“I nderuar doktor, jam një oficer policie i Vlorës! Skafi i nisur mbrëmë nga grykëderdhja e Vjosës në urën e Mifolit me 1 ton drogë në drejtim të Italisë është i nipërve të deputetes Valentina Leskaj nga Selenica, Robi Llanaj dhe Gëzim Zhupaj nga Selenica. Robi Llanaj në Selenicë ka një sipërfaqe me 10 ha hashash të mbjellë vetëm 2 km larg postës së policisë dhe ka gjithsej 40 punëtorë që punojnë dhe jetojnë në çadra në plantacionin me drogë dhe është një vrasës i njohur për komunitetin dhe policinë Gëzim Zhupa është drejtori i policisë së kufirit të Vlorës që garanton transportin me gomone të hashashit për në Itali dhe Greqi..”, shkruan Berisha në statusin e tij.