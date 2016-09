“700 kg kanabis”, Policia italiane: Policia shqiptare na sinjalizoi për gomonen

Pas sekuestrimit të 700 kg kanabis në një gomone që vinte nga Shqipëria, komunikata e policisë italiane zbardh detaje të operacionit.

Sipas njoftimit të Guardia di Finanza-s, kanë qenë autoritetet shqiptare ato që kanë dhënë sinjalizimin për gomonen, që lëvizte me drita të fikura drejt brigjeve italiane.

“Operacioni nisi nga një sinjalizim i policisë shqiptare. Pak para mesnatës, policia e vendit të shqiponjave konstatoi në jug të Vlorës një gomone të fuqishme me dy motorë, të ngarkuar me substanca narkotike, që lëvizte në det me shpejtësi të madhe e me drita të fikura. Në orën 4:30 një helikopter i policisë zbuloi mjetin e dyshimtë, rreth 30 milje larg brigjeve të Brindisit. Trafikantët rritën shpejtësinë dhe arritën të dilnin në breg, ku braktisën mjetin dhe u larguan. Policia është vënë në ndjekje të tyre. Në bordin e gomones u gjetën 682 kg kanabis, që do ti sillte organizatës kriminale një fitim prej 6 milionë eurosh. Droga dhe gomonia e fuqishme, 9 metra e gjatë, u sekuestruan nga Guardia di Finanza në Brindisi.”- bën të ditur policia italiane.