Horoskopi e diel 18 shtator

DASHI21. mars – 20. prill

Do jeni shume tolerante me njeri-tjetrin gjate kësaj dite dhe marrëdhënia ne çift do filloje te përmirësohet ndjeshëm. Beqaret me ne fund do gjejnë personin qe do ju përshtatet ne çdo pike. Nuk duhet te humbasin shume kohe duke u njohur me ta, por duhet te mendojnë sa me shpejt te hedhin hapa. Ne planin financiar çdo gjë do ece mire nëse tregoheni te matur.

DEMI21. prill – 21. maj

Perspektivat për ata qe janë ne një lidhje duket te jene shume te mira gjate kësaj dite. Do kaloni me tepër kohe me partnerin dhe nuk do mungojnë as çastet pasionante here pas here. Beqaret do kërkojnë me çdo kush ta ndryshojnë statusin dhe ky nxitim mund t’i shtyje drejt gabimeve. Buxhetin do dini si ta menaxhoni ne çdo moment kështu qe gjendja do mbetet e qëndrueshme.

BINJAKET22. maj – 21. qershor

Yjet do ju bëjnë me te logjikshëm dhe me te duruar sot ju te dashuruarve. Do dini si ta ruani harmoninë dhe alegrine ne çift, prandaj partneri do ndihet me fat qe ju ka. Beqaret do kenë disa takime te veçanta, por do presin edhe pak kohe para se te hedhin hapa. Buxheti do varet tërësisht prej sjelljes tuaj. Po bëtë gabime keni për te vuajtur për kohe me radhe.

GAFORRJA22. qershor – 22. korrik

Jupiteri do ju sjelle fat dhe mbështetje te madhe ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Do ndiheni mjaft mire ne çdo moment dhe kënaqësitë do jene te paimagjinueshme. Shume do ju kenë zili, kështu qe duhet te bëni kujdes mos ua prishin harmoninë. Beqaret do kenë disa takime, por asnjeri nuk do ju duket interesant. Ne planin financiar gjerat nuk do jene shume mire.

LUANI23. korrik – 22. gusht

Te gjitha përpjekjet qe keni bere kohet e fundit për ta përmirësuar jetën tuaj ne çift, sot do japin rezultatet e veta. Do ju rikthehet buzëqeshja. Beqaret do afrohen me disa kolege te vjetër dhe për here te pare do i shohin ata me një sy tjetër. Ne planin financiar nuk do jeni me shume fat kështu qe kujdes me shpenzimet qe do kryeni. Duhet menduar edhe për te ardhmen.

VIRGJERESHA23. gusht – 23. shtator

Sot do ndiheni te lire te bëni atë qe do ndieni ju te dashuruarit. Marrëdhënia ne çift ka për te qene e jashtëzakonshme dhe mund te jeni gati edhe te merrni vendime te mëdha. Beqaret edhe sikur te duan nuk do i shpëtojnë dot një dashurie me shikim te pare. Ne planin financiar duhet ta dyfishoni vigjilencën ne mënyrë qe te mos keni aspak probleme. Hua mos jepni ne asnjë mënyrë.

PESHORJA24. shtator – 23. tetor

Dite e mrekullueshme do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Shume gjera do jete me ndryshe nga me pare dhe do ndiheni te plotësuar tërësisht. Beqaret duhet te falënderojnë yjet qe do ju krijojnë mundësi te gjene princin e kaltër. Shpenzimet duhet t’i bëni me llogari sepse ne te kundërt mund t’iu dalin probleme. Investimet e mëdha lërini për disa dite me vone.

AKREPI24. tetor – 22. nëntor

Nëse jeni ne një lidhje duhet patjetër te gjeni pak kohe te lire për ta kaluar me partnerin tuaj sot. Po e late atë shume pas dore mundet edhe ta humbisni. Beqaret me mire te mos nxitohen ne mënyrë qe te mos lëndohen. Le t’i marrin gjerat si t’iu vijnë. Buxhetin me ne fund do arrini ta menaxhoni si duhet dhe nuk do ju linde as problemi me i vogël ne këtë sektor.

SHIGJETARI23. nëntor – 21. dhjetor

Dite e mbushur me vështirësi te njëpasnjëshme ka për te qene kjo e sotmja për te dashuruarit. Do keni kontradikta për gjithçka dhe nuk do ndiheni aspak te qete. Beqaret me ne fund do e gjejnë princin e tyre te kaltër dhe e gjithë jeta do ju ndryshoje brenda disa orëve. Merkuri do ju nxite te jeni me te organizuar me dhe me largpamës me financat. Gjendja do filloje te stabilizohet.

BRICJAPI22. dhjetor – 20. janar

Bashkëpunimin dhe harmoninë qe keni ju me partnerin do e kenë zili qe te gjithë sot. Do ndiheni te plotësuar dhe nuk do keni me çfarë te kërkoni tjetër nga yjet. Beqaret do takojnë persona interesante gjate një ngjarjeje rastësore apo gjate një takimi pune. Buxheti nuk do jete i keq, por dëshira juaj e shfrenuar për te shpenzuar pafund mund te sjelle disa tronditje.

UJORI21. janar – 19. shkurt

Ka rrezik qe sot te ketë goxha stuhi ne jetën tuaj ne çift. Mund te konfliktoheni me partnerin edhe për gjerat me elementare. Beqaret duhet te bëjnë ende durim ne mënyrë qe te gjejnë personin me te përshtatshëm. Po u nxituan do bëjnë gabime dhe do vuajnë. Financat nuk do jene aq te shumta sa te bëni çdo lloj shpenzimi qe do ju vije ne mendje.

PESHQIT20. shkurt – 20. mars

Duhet te bëni patjetër me shume lëshime ne jetën tuaj ne çift sot sepse ne te kundërt keni për te pasur probleme serioze. Partneri do ketë nevoje jetike edhe qe t’ia shprehni me tepër ndjenjat. Beqaret nuk do ndihen gati për te bere ndryshime te statusit dhe do i refuzojnë ftesat. Buxheti do ketë goxha përmirësime. Shfrytëzojeni rastin për te bere investimet e domosdoshme.