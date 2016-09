Shqiptari Danny Berisha, pjesë e serialit amerikan Blue Bloods

Bëhet fjalë për Danny Berisha, një model e aktor i cili prej vitesh jeton e punon në Amerikë. Përveç aktorit Kushtrim Hoxha, i cili është bërë pjesë e episodit të parë të sezonit të shtatë të serialit Blue Bloods, tani edhe një shqiptar tjetër ka marrë një rol në këtë serial. Bëhet fjalë për Danny Berisha, një model e actor, i cili prej vitesh jeton e punon në Amerikë. Danny do të luajë në episodin e pare, i cili transmetohet me 23 shtator, në rolin e Oficerit Mathews. Danny më herët ka luajtur edhe në GOTHAM në rolin e Oficerit Kortez, ndërsa shumë shpejt do të lançohet edhe filmi i shkurtër “HIRAETH” ku ai luan rolin e Liamit. Danny është edhe aktor në teatër, ndërsa deri tani ka luajtur në “Sister Mary Ignatius Explains it all to You” dhe “The Dreamer Examines his pillow”.