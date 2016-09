Meta nis nesër fushatën nga Korça për garën e kreut të LSI

Një ditë pas mbledhjes së Kryesisë së LSI-së ku u shpall edhe kandidatura e Shezai Rokaj për postin e kryetarit të kësaj partie, Ilir Meta nuk vonon dhe fillon fushatën brenda partisë për zgjedhjet që do mbahen në datën 6 nëntor.

Mediat pohojnë se Meta nesër do të zhvillojë një takim me simpatizantët dhe anëtarët e LSI-së në Qarkun e Korçës, ku paradite do të jete në qytetin e Korçës dhe më pas në Pogradec.

Ndërkohë është e paqartë nëse dy kandidatët për postin e kreut të LSI-së do të dalin bashkë në fushatë para anëtarësisë apo veçmas.