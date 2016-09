Ledion Liço: “Gjithmonë kam pasur programet më të mira…”

Ledion Liço ka zgjedhur të flasë hapur në lidhje me mënyrën, sesi e gjykojnë të tjerët pas lidhjes me Sara Hoxhën. Moderatori foli për IN Tv lidhur me ndikimin që ka pasur lidhja e tij me Sara Hoxhën tek mënyra si e shohin brenda Top Channel, por edhe publiku nga jashtë. Ai tha se fakti që janë njohur në ambientet e medias, nuk ka qenë shumë pozitive, sepse ka krijuar idenë se gjithçka ka arritur në televizion ka qenë falë marrëdhënies me Sarën. “Është krejtësisht e pavërtetë, u shpreh ai. “Gjithmonë kam pasur programet më të mira edhe para se të lidhesha me Sarën. Ai beson se ky lloj reagimi është i zakonshëm kur njerëzit shohin dikë që ka pushtet dhe para, edhe pse brenda tij mund të mos ketë ndryshuar asgjë. “Ka një lloj ndjesie të tillë përgjithësisht, kur në sytë e tyre ti fiton para, pushtet, autoritet. Kjo i bën të të shohin ndryshe. Por tek unë nuk ka ndryshuar asgjë”. Lidhja e tyre u bë publike në 2014-ën, dy vjet më vonë ata u fejuan dhe tani janë në pritje të fëmijës së tyre të parë, një djalë.