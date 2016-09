Zgjedhjet për kreun e LSI. Ja kush kandidon përballë Metës

Lëvizja Socialiste për Integrim në 6 nëntor të këtij viti do të zhvillojë zgjedhjet për kryetar. Lajmi është konfirmuar nga Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së, Luan Rama, pas mbledhjes së kryesisë.

Rama theksoi se kandidatët kanë afat për tu regjistruar deri më 30 shtator,. Deri tani kreu aktual i LSI-së ka konfirmuar kandidaturën, ndërsa përballë tij do të jetë Shezai Rrokaj, i cili aktualisht mban postin e kreut të LSI-së në Tiranë.

“U vendos që zgjedh për kryetar të mbahen në të gjithë territorin e Shqipërisë më 6 nëntor 2016. Mbledhja gjithashtu rikonfirmoi vendimin që këto zgjedhje do të zhvillohen me pjesmarrjen e të gjithë anëtarëve, me respektimin e parimit 1 anëtar 1 votë. Deri më 30 shtator është afati për regjistrimin e kandidaturave për kryetar të LSI-së. Në këtë mbledhje kryetari i LSI, Ilir Meta konfirmoi kandidaturën për kryetar, edhe anëtari i kryesisë Shezai Rrokaj, i cili aktualisht është kryetar i LSI-së dega Tiranë, shpalli kandidaturën”, deklaroi Rama.