Sesioni i OKB-së, Bushati niset drejt SHBA-ve

Ministri i Punëve të Jashtme, Ditmir Bushati niset për një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kësaj vizite ministri Bushati do të marrë pjesë në punimet e sesionit të 71-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ku do të zhvillojë një sërë takimesh dypalëshe me homologë dhe personalitete nga disa vende mike dhe partnere.