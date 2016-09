Rikthehet Hillari: Pushimi më ndihmoi të reflektoj

“Koha në shtëpi më ndihmoi për të reflektuar”, kjo ishte fjalia e Hillary Clinton, pasi iu rikthye fushatës me rekomandimin e mjekut se ajo është e aftë për ta përballuar dhe pse jo për të qenë në krye të Shtëpisë së Bardhë.

Hillary Clinton premtoi se nuk di të bëjë “show” sikurse rivali i saj politik Donald Trump, duke përmendur pjesën e publikimit të raportit të tij shëndetësor tek “The dr Oz”.

Ndërsa nga ana tjetër, republikani Trump premtoi se do e kthejë ekonominë amerikane në ditët e arta të kohës së Bill Clinton. Miliarderi tha se do e rrisë ekonominë me 4% çdo vit.

Ndërkaq në më pak së 8 javë para ditës së zgjedhjeve, Donald Trump dhe Hillary Clinton vijojnë të jenë në një garë të ngushtë, pasi sikurse tregon sondazhi më i fundit i “ New York Times” dhe “CBS News” kandidatja demokrate, ka mbështetjen e 46 për qind të votuesve, ndërsa trump ka 44 për qind të votave.

Të dy kandidatët janë ndër më të vjetrit që kanë garuar ndonjëherë për Shtëpinë e Bardhë. Nëse president do të zgjidhej Donald Trumpi 70-vjeçar, atëherë ai do të ishte politikani më i moshuar që ulet në zyrën ovale.