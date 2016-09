Reagon PD: Tahiri dekonspiroi hetimet e avionit që të iknin trafikantët

Partia Demokratike akuzon ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri për dekonspirim të hetimeve për çështjen e rrëzimit të avionit në Ishëm.

“Partia Demokratike shpreh shqetesimin e thelle per dekonspirimin nga Ministri i Brendshem te hetimit qe po behet ndaj pilotit italian, te kapur sot ne Ishem. Ky dekonspirim qeveritar behet me qellim per ti dhene kohe dhe mundesi trafikanteve shqiptare qe kane porositur avionin qe te mbrohen e ti shpetojne ligjit. Partia Demokratike i kerkon Prokurorise te marre masa te shpejta dhe energjike ndaj cdo personi me pushtet qe dekonspiroi sonte hetimin” – thuhet në deklaratën e PD-së.