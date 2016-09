Paloka: Policia hedh poshtë gënjeshtrat e Ramës, se në Dibër s’ka drogë

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka deklaroi se pasi kryeministri Edi Rama mohoi dje të ketë drogë në Dibër, sot policia njoftoi se ka asgjësuar 4780 rrënjë kanabis atje, duke hedhur poshtë, sipas tij, gënjeshtrat e Ramës.

“Sigurisht, këto janë ndërhyrje estetike, pasi arat e parcelat me drogë të shefit të komisariatit Robert Aga nuk i prek njeri. Ca bimë të shkulura nuk janë asgjë në krahasim me miliona rrënjë që kanë mbuluar Dibrën e gjithë vendin. Drogë masive që rritet nën kujdesin e qeverisë, paratë e të cilës u përdoren për të blerë edhe votën me 11 shtator. Çfarë do të thotë tani Edi Rama që u krekos dje në Parlament, e tha se s’ka drogë në Dibër? Çfarë do të thotë Rama kur zbulohet pistë avionësh për transport nga ajri të drogës, një kilometër e gjysmë e gjatë? Kush gënjen këtu? Çdo shqiptar e di se kanabisi ka pushtuar vendin. Çdo shqiptar e di se kanabisi është alternativa e vetme e Edi Ramës, është biznesi i tij kriminal që prodhon para’ të pisëta që përdoren për të blerë votat. Çdo shqipar e di se droga nuk është e ardhmja e vendit, e ardhmja e fëmijëve tanë. Ndaj ky rrënim duhet ndalur sa më shpejt”, shtoi Paloka.