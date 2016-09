Ermal Mamaqi starton emisionin me ish- kryeministrin

Ermal Mamaqi ka zbuluar se kush do të jetë i ftuari i parë në emisionin “Xing me Ermalin”. Ai ka shuar të gjithë kureshtjen, ndërsa ka postuar një video të shkurtër në Instagram. Ja çfarë ka shkruar ai bashkëngjitur videos në fjalë: “Sali Berisha, i ftuari parë në Xing me Ermalin. Bëj pyetjen tënde duke komentuar. Kujdes! Emri juaj do lexohet live”.