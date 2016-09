Ylli në Itali: Shqipëria, hapa në rritjen e sigurisë në punë

Drejtori i Përgjithshëm i Inspektoriatit të Punës, z.Dritan Ylli, ka prezantuar rezultatet e institucionit që ai drejton në Shqipëri në edicionin e 4-ët të Panairit të Punës të organizuar në Fiera del Levante, në Bari.

Kreu i Inspektoratit të Punës, foli dhe për përpjekjet që po bëhen për krijimin e standarteve të rregullta dhe të ndershme në tregun e punës në Shqipëri dhe jo trajtimin me standarte të dyfishta të përfaqësuesve të biznesit dhe sipërmarrjes private.

Gjatë fjalës së tij, Drejtori i Inspektoriatit të Punës, u shpreh se “për t’i bërë vendet e punës më të sigurta dhe të shëndetshme dhe me synim minimizimin e aksidenteve në punë, janë ndërmarrë kontrolle tematike në sektorë, që mbartin më shumë rrezik. Inspektorati ka hartuar dhe publikuar Manualin Praktik për Vlerësimin e Riskut në Punë, i cili është përgatitur për të ndihmuar inspektorët e punës që të kuptojnë procedurën e Vlerësimit të Riskut, zbatimin dhe menaxhimin e tij, si dhe për të ndihmuar punëdhënësit për të përmbushur detyrimet e tyre. Ky Manual do të ndihmojë edhe specialistët e SSHP që të kryejnë Vlerësimin e Riskut në punë dhe për të miratuar masa të përshtatshme parandaluese dhe korrigjuese në përputhje me Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.

“Parandalimi i rreziqeve është fitim dhe jo shpenzim. Fitim për biznesin, sepse kontribuon në kualitetin, eficencën, produktivitetin dhe suksesin e kompanisë. Fitim për punëmarrësit, sepse kontribuon në shëndetin, mbrojtjen dhe mirëqenien e tyre. Promovimi i kulturës parandaluese, nënkupton parandalimin e humbjeve në drejtim të sigurisë e shëndetit në punë të punëmarrësve. Të gjithë e dimë se është më vështirë të trajtosh një humbje, se sa ta parandalosh atë”, është shprehur Ylli në fjalën e tij si një prej diskutantëve më të rëndësishëm në panelin e ngritur nga organizatorët në lidhje me sigurinë dhe shendetin në vendin e punës në Shqipëri.

Në Konferencën e organizuar nga Eliapos, morën pjesë autoritetet më të larta të rajonit të Pulias dhe Italisë për fushën e sigurisë në punë, si dhe investitorë të shumtë që shfaqën interes për tregun e punës në Shqipëri. Kreu i Inspektoriatit, z. Ylli, evidentoi përpjekjet dhe hapat progresivë që po bën Institucioni në lidhje me temën në diskutimet e kësaj Konference.

“Kemi një ulje të numrit të aksidenteve në punë, qoftë ato me pasojë humbjen e jetës, apo aksidente të tjera në ndërtim, kjo si pasojë e rritjes së numrit të inspektimeve në subjektet me aktivitet ndërtim, si dhe zbatimi i “Urdhërit për Kontroll”,ku e gjithë trupa inspektuese u angazhua në kontrollin tematik në subjektet me aktivitet ndërtim dhe prodhim material ndërtimi, për krijim e një kulture ndërgjegjësimi për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale dhe kolektive, me qëllim uljen e numrit të aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale”.

Përsa i përket fjalës që Ylli mbajti në lidhje me shëndetin në punë, ai tha se; “Siguria dhe Shëndeti janë dy elemente të lidhur ngushtë me njëra-tjetrën, pa vende të sigurta pune nuk mund të kemi punëmarrës të shëndetshëm dhe biznese të suksesshme. Siguria dhe shëndeti në punë, janë masat e marra, që kanë si synim përmirësimin e kushteve gjatë procesit të punës, ruajtjen e jetës, integritetin e shëndetit, mbrojtjen fizike dhe psikike të punëmarrësve të tjerë që marrin pjesë në procesin e prodhimit”, duke theksuar se, “siguria dhe shëndeti në punë është e rëndësishme për arsye morale, ligjore dhe financiare”

Sekretarja e Përgjithshme e Federatës Italiane të Sigurisë në Punë, znj. Vivieta Bellagamba, premtoi për bashkëpunime të mëtejshme dhe projekte të përbashkëta me Inspektoratin e Punës në drejtim të çështjeve në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë. Projektet do të jenë veçanërisht në rritjen e ndërgjegjësimit për krijimin e kushteve më të denja në punë.