Vuante nga një sëmundje, ndahet nga jeta ish-miss Saranda

Ish-­miss Saranda Rovena Vuria ka ndërruar jetë ditën e djeshme. Ajo vuante prej kohësh nga një sëmundje e pashërueshme të cilës nuk ka mundur t’i rezistojë.

Në vitet 2000 ajo u shpall më e bukura e qytetit të Sarandës. “Saranda Web”, shkruan se vajza nga Saranda, e cila u kurorezua si me e bukura e qytetit disa vite me parë, do të përcillet sot për në banesën e fundit.