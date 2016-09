Vajza bukuroshe e Trump mund të bëhet ministre, nëse fiton babai

Të paktën kjo lihet të kuptohet nga deklarata e fundit e Ivanka Trump. Miliarderi njujorkez deklaroi këtë javë se do të implementojë një plan për të ndihmuar prindërit që punojnë, në rritjen e fëmijëve të tyre. Plani është përshëndetur nga shumë njerëz dhe vjen befasisht nga Trump.

Ajo madje ka bërë një deklaratë që e pohon indirekt këtë gjë. “Nëse im atë zgjidhet si president, unë do bëj gjithçka që ky plan të implementohet”, tha Ivanka.

Shumë njerëz kanë nisur të ngrejnë pyetjen: Çfarë posti do të mbajë Ivanka? Me shumë gjasa mund të marrë atë të Edukimit, megjithatë duhet pritur njëherë Òtorja e Trump, për të mësuar se çfarë do të marrë vajza e tij, që është quajtur tanimë “Caresha e Shtëpisë së Bardhë”, nga mediat kritike ndaj Trump.