Nard Ndoka: 3 deputetet femra që dua të ftoj në kërcim

Lideri i partisë demokristiane Nard Ndoka theu dyshimet e kolegëve të cilët ishin skeptikë për pjesëmarrjen e tij në “Dance with Me”. Ai ka arritur të përshtatet aq mirë me partneren e tij në kërcim, Greta Koçin saqë e kaluan me sukses sfidën e natës së parë duke rrëmbyer edhe kupën e mbrëmjes.

Një politikan në konkurs kërcimi…. Çfarë ju bindi ta pranonit ftesën për në “Dance With Me”?

Fakti që ‘Dance With me’ është një spektakël, që ndiqet nga te gjitha grupmoshat, e bën interesante pjesëmarrjen në këtë lloj formati ku mund të dhurosh spektakël nga vetja. Edhe pse në fillim ftesën e prita me rezerva, tani gjykoj se kam marrë vendimin e duhur. Pavarësisht pozicionit tim në politikë, nuk e kam privuar ndonjëherë veten as nga gjëra që mund të paragjykohen. Mundohem të bëj një jetë sa më të thjeshtë.

Si është Greta si partnere në kërcim por edhe në politikë?

Greta është tip i çiltër, e sinqertë, por edhe shumë këmbëngulëse në art dhe politikë. Në kërcim është një hap para meje nga performanca dhe guximi.

Jeni korrekt sa duhet në prova?

Jam shumë korrekt në përgjithësi për ato që marr përsipër në jetën e përditshme. Provat i shikoj si domosdoshmëri për të ecur me siguri në këtë konkurim. Sa më shumë prova, aq më pak kritika nga Berti, Valbona dhe Albi Nako. (Buzëqesh)

Cilën nga koleget deputete do të ftonit në një kërcim?

Jonida Tabaku, Olta Xhaçka dhe Silva Caka janë tre deputete me shumë klas, që më vijnë në mendje tani. Por ka edhe mjaft deputete të tjera, që kërcejnë shumë bukur.

E mbani mend me sa vajza keni kërcyer mbrëmjen e maturës?

Kam qenë tip i lëvizshëm, pak ‘mistrec’ (buzëqesh) dhe kam kërcyer me shumë prej tyre. Shoqëria në atë kohë ishte gjithçka për ne, e konsideronim njëri -tjetrin si pjesë të një familje të madhe. Është një shoqëri që e krijon në moshën kur sapo fillon dhe piqesh, por që nuk e harron kurrë.

Cili është talenti juaj tjetër i fshehur përveçse kërceni bukur?

Në përgjithësi bëj çdo gjë që më pëlqen, pa komplekse dhe me shumë vullnet dhe këmbëngulje. Më shoqëron një ‘ego’, ndoshta e nxitur nga politika, por dua që të jem i pari gjithandej.

Ju krijojnë bezdi batutat që qarkullojnë në internet nën emrin tuaj?

Më kanë krijuar shqetësim shpeshherë, për faktin që dikush shpenzon kohën e tij për të ‘dënigruar’ pa asnjë motiv dikë tjetër!

Cila ka qenë e veçanta e dasmës tuaj, si keni kërcyer?

Në dasmën time është kërcyer ‘rock’ nga shokët e mi, megjithse pak para “90, por gjithsesi ato rrezikonin burgun për ‘shfaqje te huaja. Edhe unë kisha frikë për to e për veten time. Gëzoja kur i shikoja, nuk mund t’i ndaloja edhe pse i mendoja pasojat. (Buzëqesh)/INTV