Monitorimi i bixhozit online, me koncesion

Vendimi i qeverise eshte se të gjitha të dhënat e kazinove, qendrave të lojërave të fatit dhe atyre të basteve sportive të licencuara do të monitorohen online nga një kompani private.

Një vendimin i miratuar dje nga Qeveria, që i hap rrugë tenderit për përzgjedhjen e një kompanie private, që do të monitorojë online të dhënat e lojërave të fatit që janë në administrim të Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të fatit.

Përzgjedhja e tenderit ndërkombëtar, do të mundësohet përmes përzgjedhjes me anën e një kompanie private, e cila do të mundësojë ngritjen e një sistemi qendror të monitorimit online.

E gjitha kjo lidhet për shkak të parandalimit të humbjes ose shkatërrimit aksidental të të dhënave.

Tarifa që do të paguajnë shoqëritë e licencuara të lojërave të fatit përmban vlerën fikse për çdo pajisje apo lojë fati për mirëmbajtjen e sistemit, si dhe vlerën në përqindje mbi të ardhurat bruto nga lojërat e fatit për shlyerjen e investimit dhe për ngritjen e përditësimin e sistemit. Formula, e cila do të shërbejë për llogaritjen e tarifës, do të jetë pjesë e dokumenteve standarde të tenderit dhe më pas do të miratohet nga qeveria.

Vendimi përcakton se përzgjedhja e operatorit do të kryhet nga Ministria e Financave. Qeveria përcakton që kualifikimi i kompanive do të bëhet sipas kritereve, si: të mos jetë në proces falimentimi dhe kapitalet e saj të mos jenë në proces ekzekutimi nga përmbaruesit apo të mos jetë subjekt i procedurave për deklarimin e falimentimit.

Nëse ka dyshime, komisioni i ngritjes së sistemit të monitorimit online të lojërave të fatit, mund të kryejë verifikime nëse këto vërtetime lëshohen apo jo nga institucionet përkatëse në vendin e origjinës dhe në rast se konstaton zyrtarisht se në shtetin e origjinës ekziston një institucion, i cili mund të lëshojë një vërtetim të tillë të paraqitur nga aplikanti i huaj në formën e vetëdeklarimit, atëherë Komisioni do ta quajë të pavlefshëm dokumentin vetëdeklarues të paraqitur dhe aplikanti për këtë shkak skualifikohet.