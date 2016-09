“Avioni që u rrezua sot do ngarkonte droge”

Gazetari Artan Hoxha, ne emisionin Opinion te Blendi Fevziut, ne TV Klan, tha se avioni i rrezuar sot erdhi per te ngarkuar droge. Sipas Hoxhes piloti italian i ndaluar tashme ka pranuar se kishte ardhur ne Shqiperi per te provuar pisten ne Ishem dhe per te ngarkuar kanabis. Hoxha theksoi se piloti ka deklaruar se piloti italian do provonte pisten sot dhe me pas do vinte per ngarkesen.

Artan Hoxha thekson se ky eshte nje rast i perseritur dhe jo i vetmi, ne Sevaster eshte ulur nje vit me pare, ka hyre ne Shqiperi ka ngarkuar droge eshte larguar ne Itali dhe eshte kapur nga policia e vendit fshqinj, kete e ka konfirmuar policia italiane./Citynews