Vajza e deputetit socialist, Anika Dokle: Maturantët viktima të arrogantëve të shtetit dhe privatëve

Vajza e deputetit socialist Namik Dokle, ka komentuar debatin televiziv ne Opinion ne Tv Klan, per maturantët dhe Ligjin e Arsimit të Lartë

Anika Dokle shkruan në komentin e saj, “nga njera ane, nje perfaqesues i ngerdheshur dhe arrogant i shtetit, nje “bishe” e biznesit privat te arsimit qe flet per reformen dhe pse ne konflikt interesi, nje opozitar qe nuk ka moral ta kundershtoje sot ligjin e arsimit te larte sepse duhej ta kish bere kohe me pare, nje debat qe me shume sesa qarteson, verteton kaosin procedurial…

Nga ana tjeter, djem dhe vajza plot dinjitet qe artikulojne qarte dhe bukur, viktima te reformes ne arsim. Keqardhje!!”, përfundon Dokle.