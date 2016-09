Plas sherri në PD

Humbja e zgjedhjeve në Dibër ka qenë tema kryesore e debatit me dyer të mbyllura, dje në Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike. Ashtu siç pritej, në analizën e parë të rezultatit nuk kanë munguar kritikat ndaj kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Siç pritej Eduard Selami, Majlinda Bregu dhe Arben Imami janë tre deputetët që e shohin humbjen e Dibrës edhe si një përgjegjësi personale e kreut të partisë, Lulzim Basha.

Ish-kreu i PD-së dhe deputetit Eduard Selami, kërkoi thirrjen urgjente të Këshillit Kombëtar. Selami tha se duhet një analizë të thellë të rezultati zgjedhor, por dhe analizë e lidershipit të Partisë Demokratike në rrugën drejt zgjedhjeve parlamentare të 2017. Sipas tij, humbja e zgjedhjeve nuk shpjegohet vetëm me blerjen e votave. Ndërsa deputeti Arben Imami e ka cilësuar jo të duhur strategjinë e Partisë Demokratike ne Dibër. Sipas Imamit, kjo mungesë strategjie ishte dhe arsyeja pse ai nuk është angazhuar. Majlinda Bregu i ka bërë apel lidershipit të mos i largohet përgjegjësive, ndërsa e ka pyetur kryetarin Basha se a ka dijeni që degët e partisë në rrethe janë duke u tkurrur.

Ndërkohë, kreu i PD-së ka kërkuar që analiza të jetë e ftohtë dhe të merren parasysh të gjitha shkaqet që sollën humbjen. Basha theksoi se PD-ja në Dibër bëri gjithçka mund të bënte për të fituar në një garë të ndershme. Por, sipas tij, në Dibër PD-ja kishte përballë kartelet e drogës dhe të gjitha format e blerjes së votës.

Ndërkohë, deputetë të tjerë që kanë qenë pjesë direkte e fushatës në Dibër kanë argumentuar se ata kishin përballë në Dibër jo PS-në, por njerëzit e drogës që bënin pazare dhe presion për blerjen e votës. Në gjithë debatet e zbardhura dje nga mbledhja e deputetëve të PD-së, përveç një pakice qe e sheh problemin te partia, pjesa tjetër pranon se përballë mafies nuk mundet të fitojnë. Ndaj duhet ndërruar strategjia e opozitës.

Kreu i grupit parlamentar Edi Paloka ka kërkuar që të ndahen përgjegjësitë e drejtuesve të PD-së nga situata reale që ishte në fushatën e Dibrës. Ai tha se PD-ja e nuk e kishte parashikuar që paraja për blerjen e votës do të hidhej në masë kaq të madhe nga Partia Socialiste. Nga ana tjetër, Paloka dha një mesazh dhe për ata që sulmuan kreun e PD-së, Lulzim Basha. Sipas tij, nëse do të shikohet problemi vetëm te PD-ja dhe Basha, ka rrezik që Rama të qëndrojë në pushtet edhe për 40-vjet të tjerë.

“Strukturat na thanë se nuk kishte kush ua mbronte votën. Shkuam për fitore, por nuk na i merrte mendja që ishin këto përmasa droge dhe paraje. Po vazhduam të themi se PD-ja është problemi, hajde t’ja fusim Lul Bashës se na erdhi rasti. Kështu është tmerr, nuk e di kush fiton nga ju. Çoni ujë vetëm tek kundërshtari. 2001 ashtu na u duk, por tani është më rëndë. Ne me intelektualë, ata fitojnë me Sadriun dhe Ymer Lalën. Po kërkuam t’ja fusim njeri-tjetrin Rama do rri për 40 vjet në pushtet”,- u shpreh Paloka në mbledhjen me dyer të mbyllura të grupit të PD-së.

Nga gjithë debate me dyer të mbyllura, ajo që bije në sy është fakti se vetëm tre deputetë: Selami, Bregu dhe Imami ishin më kritik ndaj politikës që po ndjek Basha. Sigurisht, pjesë në humbje kanë edhe taktikat elektorale dhe zgjedhja që ka bërë kreu i PD-së.

Tashmë Dibra iku, por duhet që PD-ja të mendojë se mos i ikin edhe 60 bashkitë e tjera me këtë metodë të ‘kartelit të drogës” që doli hapur në Dibër. Prandaj duhet të ndryshojnë strategjinë e duelit me PS-në. Nëse kanë fakte siç thonë se ishte “karteli i drogës” që ua bleu votat, atëhere opozita duhet të ngrejë popullin përballë në përballje.

Ndryshe Dibra e Ramës së vogël në vitin e ardhshëm zgjedhor do të bëhen edhe “60 Dibra” të tjera dhe faji nuk është më i Edi Ramës , por i PD-së që nuk merr masa përballje dhëmbë për dhëmbë.