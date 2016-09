Basha: Zgjedhjet e lira u mohuan nga bashkëpunimi i kartelit të drogës me Ramën

Kryetari i PD-së Lulzim Basha deklaron se bashkëpunimi i kartelit të drogës me Edi Ramën mohoi zgjedhjet e lira.

Në një prononcim për mediat menjëherë pas mbledhjes së grupit PD, Basha nuk tha asnjë fjalë sa i takon debateve që ka pasur brenda mes deputetëve të PD-së por deklaroi se grupi ishte i unifikuar në qëndrimin për shkëputjen e hallkave të krimit me politikën

“Grupi tregoi një vendosmëri të plotë dhe të gjithanshme për një konkluzion që e kam shpallur edhe më herët, vendosmërinë për të bërë gjithcka të këpusë hallkat që lidhin krimin me politikën, në vecanti kartelin e drogës që ka mbuluar Shqipërinë, që e ka futur vendin në një situatë të papracedentë këto 25 vjet. Hapat e mëtejshem që ne do hedhim, aksioni ynë politik, ne do ja dalim t’i këpusim këto hallka, të riinstalojmë lirinë e votës, pa të cilën s’mund të ketë asnjë liri tjetër”- tha Basha.

Sipas Bashës, këto lidhje të pushtetit me drogën nuk lejuan fitoren e PD në Dibër. “Aleanca e politikës me krimin dhe në vecanti bashkëpunimi i kartelit të drogës me Ramën mohuan mundësinë për zgjedhje të lira dhe të ndershme ne Dibër, ky është një problem ekzistencial për Shqipërinë”, tha Basha.