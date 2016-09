Policia: 718 gjoba në një ditë për mungesën e rripit të sigurimit

Pas hyrjes në fuqi të ligjit për masat administrative për rripin e sigurimit, policia ka vendosur sot në të gjithë Shqipërinë 718 gjoba.

Pas thuajse 1 muaji intensiv ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi sot Policia Rrugore filloi aplikimin e masave shtërnguese administrative ndaj qytetarëve që nuk vendosim rripin e sigurimi, si dhe për mungesë të pajisjes së fiksimit për fëmijë.

Gjobat janë vendosur për mosvendosje të rripit te sigurimit dhe për mungesë të pajisjes së fiksimit për fëmijët nën 4 vjeç kur ulen mbrapa si dhe për fëmijët nën 12 vjeç kur ulen para.

Policia Rrugore njofton se do vijojë të ndëshkojë me vendosmëri e pa tolerancë shkelësit me qëllimin rritjen e parametrave të sigurisë rrugore.