Leo fillon klasën e parë, por sërish në “krahët” e së ëmës

Nga Albina Gjergji.

Mijëra fëmijë janë ulur sot në bankat e shkollës, por për fëmijët e klasës së parë ky emocion ka qenë edhe më i veçantë. Lule për mësuesen, njohja me shokë e shoqe të reja, fotografi dhe kujtime që do i shoqërojnë gjatë gjithë jetës do të mbeten për ta detajet më të bukura të fillimit të një kapitulli të ri.

Edhe për Leart Hasanllarin, (apo siç e njohim më së shumti, Leo) sot ka qenë një ditë e veçantë, sepse edhe ai si shumë bashkëmoshatarë të tij ka nisur klasën e parë. Këtë lajm e konfirmon për “Koha Jonë” e ëma e Leos, e cila pas shumë peripecive që kaloi pak kohë më parë lidhur me mospranimin e Leos në shumë shkolla të kryeqytetit, më në fund ka arritur ta bëjë të lumtur atë duke e shoqëruar si gjithë fëmijët e tjerë në shkollë. “Sot Leo ka shkuar në klasën e parë dhe jam shumë e lumtur sepse ka qenë shkolla “Gjon Buzuku”, ajo që hapi krahët dhe na mirëpriti”. Ky institucion ka marrë përsipër regjistrimin e të birit dhe siç na tregon e ëma, Anxhela Hasanllari ka qenë vetë drejtorja e shkollës ajo që ka siguruar kujdes dhe trajtim të veçantë për Leon, kjo për vetë gjendjen shëndetësore në të cilën ndodhet ai.

Por, po sipas Anxhelas, edhe pse shkolla i ka ofruar gjithë mbështetjen e mundshme, çështja e transportit nuk është zgjidhur akoma.

Gazeta “Koha Jonë” e ka ndjekur hap pas hapi çështjen e Leos dhe pas publikimit të lajmit mbi mospranimin e Leos në shkollë, pati një reagim nga Ministria e Arsimit, e cila kontaktoi me Anxhela Hasanllarin, duke i dhënë dritë jeshile problemit të saj. Por, vetëm kaq! Më pas heshtje…

Edhe pse sot ishte dita e parë e shkollës për Leon akoma nuk ka një reagim zyrtar nga ky institucion, qoftë për t’u informuar se çfarë u bë me regjistrimin e Leos në shkollë, ashtu edhe për sigurimin e transportit dhe mbulimin e shpenzimit vjetor. Prandaj, e ëma e Leos, me gjithë mirënjohjen e madhe që ndjen për shkollën “Gjon Buzuku”, thotë për “Koha Jonë”, që edhe pse ka arritur ta regjistrojë të birin në klasë të parë, nëse nuk do t’i sigurohet transporti do të jetë e detyruar ta heqë atë nga shkolla. “Nëse nuk zgjidhet transporti për Leon ne përsëri do e heqim nga shkolla, sepse nuk mundemi ta çojmë dot me karrocë, pasi nuk është një ditë, por është një vit”, shprehet mami i Leos, e cila prapë është optimiste, duke qenë se shkolla “Gjon Buzuku” ka treguar gatishmëri për rastin Leo.