Klaudia Pepa, rrjetet sociale e cilësojnë skandaloze(FOTO)

Klaudia Pepa ishte e ftuara speciale e mbrëmjes së djeshme në Dance With Me. Në skenën e DWM, Klaudia kishte zgjedhur një balet transgresiv dhe mjaft provokues, aq sa provokimin e ka çuar deri tek bashkëshorti i saj. Me disa këngë të Beyonce, Signorina WoW ka tërhequr vëmendjen e gjithë publikut me sensualitetin e saj.

Gjatë performancës, balerina i është afruar edhe tavolinës së jurisë duke shkëmbyer puthje me Albi Nakon. Publiku ka shpërthyer në duartrokitje pas kësaj performance të Klaudias, e cila tregoi edhe një herë se sa herë del në skenë, di vetëm të shpërthejë.