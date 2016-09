Ja pamjet kur Noizy mbërrin në Spital pas sherrit me Cozman (VIDEO)

Nëpër rrjetet sociale po qarkullon një video që provon se reperi Noizy ishte prezent në sherrin e sotëm më arme me pjesëtarë të grupit Baba Stars në Prishtinë. Këngëtari shqiptar është lënduar në këtë sherr, që ka përfunduar pa viktima, por me arrestimin e tre personave.

Mediat kosovare shkruajnë se janë tre persona të arrestuar nga sherri që ndodhi në Prishtinë, ku u përdorën edhe armë. Mes tyre është edhe reperi Cozman, që ka probleme me ligjin edhe në Shqipëri.

Noizy është plagosur nga vëllai i reperit nga Prishtina, Cozman, në përplasjen me armë zjarri që patën këta dy reperë sot, thonë burime brenda Policisë së Kosovës. Burimet brenda policisë bejne me dije se Noizy është plagosur lehtë nga të shtënat dhe se tetë persona janë shoqëruar në polici pas përplasjes.



Noizy ne ambulance by e-d21