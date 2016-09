Fatos Lubonja analizë për Dibrën: Faktorët e rezultatit të çuditshëm

Analiza post zgjedhore në Dibër ka ardhur edhe në skedën e analistit Fatos Lubonja. Në “Ora News”, Lubonja ka folur për rezultatin në zgjedhjet e Dibrës, ku dhe ka renditur disa fakte se pse rezultati ishte kaq i thellë kundër PD. Sipas tij, përgjegjësi ka opozita për rezultatin, pasi që nuk ka fituar besimin e qytetarëve. Më tej, Lubonja ka shtuar se politikanët tanë janë në gjendje të bëjnë gjithçka, të bashkëpunojnë dhe me qelbësirat e drogës, për të qëndruar në pushtet.

Ja analiza e Lubonjës:

Këto parti politike janë kthyer në banda. Në Dibër nuk është bërë asgjë. PD ka përgjegjësi për humbjen. Njerëzit nuk kanë krijuar besim te opozita. Diferencë e çuditshme, nga 400 në 4 mijë vota, duhet analizuar. Nuk kemi rritje besimi te qeverisja nga 2015 në 2016, përkundrazi kemi rënie besimi, largime masive. Ka një problem me rezultatin e zgjedhjeve.

Janë disa faktorë:

Jo vetëm kanabisi, një faktor është angazhimi qeveritar në të gjitha format. Elementi kryesor, blerja e votës. Janë edhe frika nga pushteti, ndrojtja, elementet e forta që kanë marrë pjesë aty. U përfshi dhe PDIU, kur ne e dimë që në Dibër nuk ka çamë. Ka diçka këtu, kush janë këto çamë?! Kur u bashkuan të gjitha qelbësirat për të rrëzuar Sali Berishën krimi u fuqizua. Paratë e drogës janë një instrument pushteti. Popullsi jeton me drogën atje. Dikush më foli për 200 persona që punojnë për drogën në Dibër, ku lazaratasit janë drejtues.

Përhapja e drogës nga Lazarati në gjithë Shqipërinë ka të bëjë me dështimin e qeverisë. Një i varfër nuk mund të mbjellë kanabis, se kushton fara. Këtu lind një dyshim i madh, që duhet hetuar nga prokuroria. Kemi të bëjmë me një organizim, pra krimi i organizuar ka shpërndarë tentakulat e veta në gjithë Shqipërinë. Kemi të bëjmë me politikanë që janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë për të ndenjur në pushtet, ndaj dhe të bashkëpunojnë me qelbësirat nuk e quajnë për gjë. Dibra është tronditur nga ky rezultat, që vjen dhe nga kartelat e drogës.