Dibra, “mollë” sherri mes deputetit Manja dhe Bumçi

Debatet post zgjedhjeve në Dibër dhe të një rezultati befasues, ka hapur një debat të nxehtë. Në një debat, deputeti i djathtë Aldo Bumçi tha se fitorja e PS në Dibër me 10-fish më shumë vota vjen si rezultat kapjse së këtij qyteti nga karteli i drogës dhe mafies. Dibra sipas deputetit të djathtë është një tregues i asaj që do ndodhi në 10 muajt në vijim në të gjithë vendin.

Aldo Bumçi ka komentuar edhe për qëndrimin e Ministrit të Energjetikës, Damian Gjiknurit në Dibër.

“Ai nuk ka asnjë lidhje me Dibrën. Në Peshkopi janë minierat e Bulqizës…etj të cilat varen nga Ministria e Energjetikës, drejtuar nga Gjikuni. Ministri ska ansjë lidhje tjetër me Dibrën, se edhe me origjinë nuk ishte andej, por i duhej të lidhej me komponentët mafioz atje, duke i dhënë de fakto këtë qytet në duart kartelit të drogës, që kanë gjelbëruar malet në Peshkopi, fenomen në të gjithë vendin”, tha Bumçi.

Ndërsa deputeti i majtë, Ulsi Manja, ka theksuar se PD-ja duhet të analizojë defektet dhe të shoh humbjen e jo fitoren e maxhorancës.

“Ftojë PD dhe Lulëzim Bashnë të pranojë rezultatin, të urojë doktorr Muharrem Dibrën për rezultatin dhe të ndalojë fyerjen e popullit të Dibrës”, tha Manja. “Në Dibër u eksportua e gjithë politika e Tiranës atje. Dibra është një shkollë politike. E djathta u spostua me Kuç e me Maç atje, por duhet të dini se Dibra ka prodhuar vetë politikë dhe nuk ka nevojë për këtë eksportë. Përtej moszhvillimit të saj. Ne e kemi pranuar se varfëri e papunësi ka, por nuk lindi gjatë qeverisjes sonë. Në nivel lokal Dibra është qeverisuar në 12 vite nga PD”.

Pas deklaratës së Manjës, Bumci pohoi se kjo situatë i përngjan një paturpësi pasi që vetë deputeti i PS-së, theksoi ai, i cili është dhe për qarkun e Dibrës, nuk ka qenë pjesë e fushatës.

“Mos hajde këtu të thanë, mos u duke fare këtu. Ti e di shumë mirë që vota u shti nga 100-200 mijë lekë. Varfëria blihet”, tha Bumçi, i cili lëshoi dhe alarmin se bandat po fuqizohen dhe nuk ka kuti votimi që të tremb këtë kartelë krimi.