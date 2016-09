Elbasan, babai seks me dashnoren në sy të djalit të mitur

Rastet skandaloze nuk kanë të mbaruar. I fundit u zbulua në Fier, ku njerku abuzonte seksualisht prej 6 vitesh me vajzën e gruas. Uniformat blu të Elbasanit, janë përballur me një denoncim të rëndë.

Burime pranë Prokurorisë kanë thënë për “Top Channel”, se po hetohet një burrë nga Elbasani i cili akuzohet për veprën penale “kryerje të veprave të turpshme në prani të minorenit”.

Denoncimi ka ardhur nga mamaja e të miturit, pasi 5­ vjecari ka shfaqur sjellje të çuditshme duke imituar të atin. Ai në prani të psikologes ka treguar disa herë veprimet që bënte babai me të dashurën.

Mësohet se çifti është i ndarë dhe në fundjave 5 ­vjeçari rrinte me nënën, ndërsa gjatë javës me babanë. Burri po hetohet në masën e sigurisë arrest me burg.