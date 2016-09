Rama: Nuk e prisja këtë fitore

Muharrem Rama ka fituar tashmë zgjedhjet për kryebashkiak të Dibrës dhe ka mbajtur fjalimin e parë si kryetari i kësaj Bashkie.

Duke folur për mediat, kandidati i majtë ka falenderuar qytetarët dibranë dhe është shprehur se nuk e priste një fitore të tillë. Ai tha se sot fillon një epokë e rë për Dibrën dhe puna e parë e tij do të jetë investimi në infrastrukturën e qytetit.

“Falenderoj popullin e Dibrës për mbështetjen masive që më bëri mua. Prisnim mbështetje por jo kaq të madhe. Sot për Dibrën fillon një epokë e re, epoka e uljes së varfërisë. Gjithë premtimet që kemi bërë do t’i mbajmë. Puna e parë do merrem me infrastrukturën e Dibrës që është në gjendje të mjerueshme”, u shpreh Muharrem Rama.