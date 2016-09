Narkotrafiku – Tepelenë, drogë në sediljen e makinës, arrestohet 27-vjeçari

Në Tepelenë goditet një tjetër rast i “Prodhimit dhe shitjeve të lëndëve narkotike “. Policia ka sekuestruar 10.7 kg kanabis ne sediljen e një makine qe drejtohej nga Xheron Alikaj, 27 vjeç , lindur dhe banues në Vlorë, i cili u arrestua.

“Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi : Sot më datë 12.09.2016 ,rreth orës 00.30 në vendin e quajtur “Rruga e Bënçës”, me drejtim lëvizje për në qytetin e Tepelenës është konstuar automjeti me targa AA 086 AK me drejtues mjeti shtetasin e mësipërm, ku pas kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë ,në pjesën e sediljeve të pasme u gjetën dy qese me ngjyrë të zezë me lëndë të dyshuar narkotike si ajo e llojit Canabis Sattiva , me peshë totale 10.7 kg .”

Materialet në ngarkim të shtetasit Xheron Alikaj i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastrës për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Prodhim dhe shitje te narkotikeve” parashikuara nga neni 283/1 i K.Penal.