Kurban Bajrami/Elvis Rroshi, me urim poetik për Kavajësit

Në këtë ditë të shënuar të festës së Kurban Bajramit, nuk ka munguar edhe urimi i kreut të Bashkisë Kavajë, Elvis Rroshi. Edhe pse ai ndodhet në arrest shtëpie për shkak të një hetimi të formularit të dekriminalizimit, nuk ka harruar të urojë besimtarët dhe qytetin e Kavajës.

Rroshi vec të tjerash, njihet edhe si kryebashkiaku i cili shpenzon më shumë për qytetin në të tilla festa por që ky Bajram edhe ai i kaluari, e ka gjetur Rroshin jo në qendër të qytetit sic ka bërë cdo vit me faljen e namazit dhe me super torten.

Ai i ka uruar Kavajësit nëpërmjt një postimi në facebook. E vecanta nuk qëndron këtu por tek rima që ju ka dhënë Rroshi fjalëve, si të ishte një poet.

Urimi në facebook:

Miq dhe bashkeqytetare, uroj ne kete feste te bekuar qe drita e kesaj dite te ndeze shpirtin Tuaj, gezimi te fitoje mbi hidherimin, Zoti ju dhente ate qe nuk e keni dhe ju shtofte te mirat qe keni.

Jeta jone shpesh perballet me sfida qe nuk i mendojme, por me ndihmen e Zotit jeten do ta jetojme, kete dite te shenjte do ta çmojme dhe kete feste te bukur ta jetojme:)

Gezuar Kurban Bajramin!