Humbja në Diber, Basha: Krimi dhe politika janë bërë bashkë, sot ditë e zezë për Shqipërinë

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka quajtur humbjen në zgjedhjet e së dielës në Dibër të kandidatit të djathtë Sherefedin Shehu, si ditën kur politika dhe krimi u bënë bashkë. Deklaratat e tij Basha i bëri nga homazhet për 18-vjetorin e vrasjes së Azem Hajdarit.

“Jeta e tij ishte e shkurtër, përkujtimi i tij do të jetë i përjetshëm. Kujtimi i tij na jep kurajo dhe vendosmëri. E sotmja është ditë e zezë për politikën shqiptare. Është dita kur politika dhe krimi u bënë njësh. U bënë njësh sepse politika në aleancë me krimi u kthye në politikë në shërbim të krimit. Politika në shërbim të krimit prodhoi sulmin e madh ndaj vlerave të demokracisë, zhytjen e Shqipërisë në kriminalitet, pasiguri dhe vrasjen e heroit të demokracisë. Mos pajtohemi me inkriminimin e politikës. E sotmja është një ditë kushtrimi, një betejë me përmasa epike na pret në mejdanin e historisë”, u shpreh kryetari i PD Lulzim Basha.