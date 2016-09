Shtabi i PD: Dilni dhe votoni

Deklaratë e zëdhënëses së Shtabit Elektoral të Partisë Demokratike, Irini Shehu:

Deri në këto momente që flasim, pjesëmarrja në zgjedhje është e kënaqshme.

Qytetarët po vijojnë votimin normalisht.

Unë ju bëj thirrje votuesve të dalin masivisht në votime pasi sot qytetarët e Dibrës kanë në dorë të vendosin për të ardhmen e tyre.

Qytetarët e Dibrës kanë dëshmuar se përfaqësojnë vlerat e demokracisë, as nuk tremben, as nuk shantazhohen , as nuk blihen.

Askush nuk e ndryshon dot vullnetin e tyre.

Sot, çdo njeri prej nesh, qytetarëve të Dibrës, ka në dorë me votën e tij të bëjë ndryshimin e madh për Dibrën dhe për të ardhmen tonë.

Të dashur bashkëqytetarë; Dilni masivisht dhe votoni me qytetari, me mençuri dibrane.