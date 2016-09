PD: Rastet e fotografimit të votës do drejtohen në prokurori

Deputeti i PD, Gerti Bogdani nga Dibra tha se rastet e fotografimit të votës do të drejtohen në Prokurori.

Bogdani: PD denoncoi sot fakte të fotografimit të votes. Rastet e fotografimit të votës do drejtohen në prokurori.Pritet procedimi penal, blerja dhe fotografimi i votës krim. Aleanca e qytetarëve me e madhe se aleanca me krimin. I ka ardhur fundi aleancës së qeverisë me krimin. Vullnetin e qytetarëve shqiptarë nuk e shtrembëron krimi