Memaliaj, kapen 10 kg hashash

Nga Shërbimet e Policisë u bë shpallja në kërkim e shtetasit : A.T, 32 vjeç, banues në Tiranë. Procedimi penal dhe shpallja në kërkim e këtij shtetasi u bë pasi :

Në datë 10.09.2016 , rreth orës 23:30 ,në vendin e quajtur “Kthesa e Luftinjës” , punonjësit e policisë i kanë bërë shenjë të ndalonte, por shtetasi A.T është larguar me mjetin tip “Mazda” ,me targa AA 002 LJ ,duke rrezikuar seriozisht jetën e punonjësve të policisë.

Menjëherë Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të automjetit por ky shtetas ka braktisur automjetin në lagjen nr 4 të qytetit Memaliaj.

Pas kontrollit të ushtruar, në bagazh të këtij automjeti u gjetë dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një sasi prej 10.3 kg lëndë e dyshuar narkotike si ajo e llojit Cannabis Sattiva.

Materialet në ngarkim të këtij shtetasi i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për veprime të mëtejshme ,për veprën penale “Prodhim dhe shitje narkotikësh ” parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal.