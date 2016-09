Dasma spektakolare e djalit të Ylli Ndroqit

Ditën e djeshme është zhvilluar ceremonia e dasmës së djalit të Ylli Ndroqit, Redonit.

Pronari i Oranews dhe konsull Nderi i Meksikës në Shqipëri Ylli Ndroqi realizoi një ceremoni spektakolare ku mblodhi krerë të shtetit, artistë e kolegë.

Ceremonia u zhvillua në “Pallatin e Kongreseve” dhe nuk munguan edhe ritet tradicionale, siç ishte ai i marrjes së nuses me pajton. Ishte një dasëm me një regji të shkëlqyer ku ndërthurej tracionalja shqiptare me ritet perendimore të jetës së sotme.

Po botojmë disa foto të marra “hajdutçe” nga një prej pjesmarrëse në dasëm.